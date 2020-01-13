Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım artıyor
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.
Diyarbakir
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 133'üncü gününe girdi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan yaptığı açıklamada, 5 yıl önce sabah evden çıkan kızından bir daha haber alamadığını söyledi.
Daha sonra kızını bulmak için HDP İl Başkanlığı binasına geldiğini dile getiren Ayhan, "Dediler ki 'Dağa buradan gönderiliyorlar. Ben de buraya (HDP il Binası) geldim, sordum. Bir kız çekmeceyi açtı, not çıkardı ve bana 'Kızın dağa gitmiş.' dedi." ifadelerini kullandı. Ayhan, 3 ay sonra kızının kendisini telefonla arayıp, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Aynularab kentinde olduğunu söylediğini anlattı.
"Her gece telefon yastığımın altında belki kızım arar diye"
Oturma eylemine katılan annelerin evlatlarına kavuşmasının kendisini umutlandırdığına değinen Ayhan, şunları kaydetti:
"Önceden inanmıyordum. Komşumuzun çocuğu gelince inandım, ben de oturmaya geldim. Çocuklarıma 'Ben de gidip oturacağım.' dedi. Her gece telefon yastığımın altında belki kızım arar diye. Ondan hep haber bekledim. Kaçıp gelenleri duyduğum zaman hemen yanlarına gidip kızımı soruyorum. Ben kızımın gelmesini istiyorum."
Baba Metin Açan da iki oğlu için oturma eylemine dahil oldu
Bingöl'den gelen baba Metin Açan da 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun'a kavuşmak ümidiyle oturma eylemine katıldı.
Böylece evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 65'e ulaştı.
"Kızım için buraya geldim, almadan gitmem"
Evlatları için bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, kızının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.
Çocuğuna kavuşmak için eyleme katıldığını aktaran Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Koç, "Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, kaç gel, devletimize teslim ol. Kızım için buraya geldim, almadan gitmem." dedi.
Bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Koç, "İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Çok sevindik sanki çocuklarımız gelmiş gibi. Keşke o gün bize de gelse." diye konuştu.
Anne Güzide Demir de evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.
"Çocuğumu almadan buradan gitmem." diyen Demir, 4 ailenin amacına ulaştığını aktardı.
Demir, "İstiyoruz ki; bütün çocuklar gelsin. Bütün ailelerden destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.