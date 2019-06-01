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Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüs durağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan   | 01.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüs durağını ziyaret etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etti. Burada çay içip şoförlerle sohbet eden Erdoğan, bir gencin ricası üzerine yakınıyla görüntülü konuştu, başka bir vatandaşın da akrabasıyla telefonla görüştü.

Çevredeki vatandaşlar Erdoğan'a ilgi gösterirken, yaşlı bir kadın Erdoğan'ın boynuna sarıldı.

Yanına gelen çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağındaki yavru köpekle yanına oturan bir gençle de sohbet etti.

Erdoğan sigara bıraktırdı

Erdoğan daha sonra yakındaki bir büfeyi ziyaret ederken, vatandaşlarla ve şoförlerle fotoğraf çektirdi.

Bu arada, burada Zeki Kaya isimli minibüs şoförünün gömlek cebindeki sigara paketini gören Erdoğan, paketi eline alarak Kaya'dan sigarayı bırakmasını istedi.

Paketin üzerindeki "Sigara içmek öldürür" yazısını okuyan Erdoğan, "Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum" dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakacağının sözünü verdi.

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