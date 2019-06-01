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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Uğur Çiçek   | 01.06.2019
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ve Yenice mahallerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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