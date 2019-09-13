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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Metin Oktay'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ın vefatının 28. yılında sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Berk Özkan   | 13.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Metin Oktay'ı andı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Merhum futbolcu Metin Oktay'ın fotoğrafı ile "Saygıyla Anıyoruz" yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşıldı.

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