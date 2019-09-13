Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Metin Oktay'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ın vefatının 28. yılında sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve @GalatasaraySK’ın efsanevi ismi "Taçsız Kral" #MetinOktay’ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/0C6JtU9aao— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2019
Merhum futbolcu Metin Oktay'ın fotoğrafı ile "Saygıyla Anıyoruz" yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.