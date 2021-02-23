Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meredow ve Bayramov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u ayrı ayrı kabul kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, yarım saat sürdü.
Erdoğan Bayramov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.
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