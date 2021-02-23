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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meredow ve Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u ayrı ayrı kabul kabul etti.

Mümin Altaş   | 23.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meredow ve Bayramov'u kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, yarım saat sürdü.

Erdoğan Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.



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