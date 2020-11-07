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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile görüştü.

Ferdi Türkten   | 07.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

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