Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.