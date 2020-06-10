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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 10.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.


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