Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.
Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.
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