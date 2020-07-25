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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 25.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar. 

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.


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