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Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Abant Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda görev yapmaya başladı.

Zafer Göder   | 25.07.2020
Abant ve Yedigöller'de JAK Timi göreve başladı

Bolu

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Abant Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda görev yapmaya başladı.

Kış mevsiminde, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan ve yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ederek tatil yaptığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan JAK Timi, yaz mevsiminde de il genelinde bulunan tabiat parklarında görevlendirildi.

Kartalkaya'da özellikle kaybolan vatandaşlar ile yaralanan kayakçıların bulunarak güvenli bir şekilde kaldıkları otellere veya hastaneye sevk edilmesini sağlayan JAK Timi, Abant ve Yedigöller'de de vatandaşın güveni için görev yapıyor.

Özelikle turist yoğunluğunun en fazla olduğu hafta sonları bölgeye gelen JAK timi, kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Ekici, AA muhabirine, Abant ve Yedigöller bölgesinde yaralanma, mahsur kalma ve kaybolan vatandaşlara yönelik arama kurtarma faaliyetlerini 1 JAK aracı ve 1 UTV aracı ile icra ettiklerini söyledi.

Tim olarak bölgede 24 saat esasına göre çalışma yaptıklarını vurgulayan Ekici, "Her türlü arazi koşullarına göre ekipmanlarımız mevcut. Trekking, yamaç paraşütü ve kamp rotalarında devriye faaliyeti yürütülmekte." şeklinde konuştu.

Ekici, JAK Timi olarak halkın can ve mal güvenliği için her türlü hava ve arazi koşulunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. 

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