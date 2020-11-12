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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Morrison telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Mümin Altaş   | 12.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Morrison telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avustralya Başbakanı Morrison’un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Avustralya'yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

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