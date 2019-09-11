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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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