Euro
9.97
Dolar
8.22
BIST 100
1,401.52
Altın
1,773.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi.

İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor
Fransa Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu aştı
Türkiye'de 37 bin 674 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da Kovid-19 salgınındaki gidişat Afrika'yı alarma geçirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek

Emine Erdoğan sevgi evindeki çocukları ziyaret etti

Emine Erdoğan sevgi evindeki çocukları ziyaret etti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafla bir araya geldi