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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

Tokat Karşıyaka Ortaokulu Korosu, müzik öğretmeni Çekiç'in bestelediği "Hedef 2023" marşını, Cumhurbaşkanı Erdoğan için seslendirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

Tokat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat mitinginin ardından Karşıyaka Ortaokuluna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

Bir süre öğretmen ve öğrencilerle görüşen Erdoğan, ardından müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, Karşıyaka Ortaokulu Korosunca seslendirilen "Hedef 2023" marşını dinledi.

Koroyu alkışlayan ve birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere kenevir tohumundan üretilen bez torba içinde Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti.

Erdoğan, "Bunu yıkayıp yıkayıp annelerimiz torba verirdi bize. Biz de gider, pazardan alışverişimizi yapardık. Şimdi ben de size bu doğal torba içerisinde bu çok güzel, çok kıymetli, önemli, benim adeta ilham kaynağım olan kitabı hediye ediyorum. Kitabı okuduğunda ufkunuz değişecek, hayata bakış açınızın değişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

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