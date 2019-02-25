Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.02
Dolar
5.30
BIST 100
104,330.10
Altın
1,327.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca konuşuyor
logo
Türkiye

'Milletimizin yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım, bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 25.02.2019
'Milletimizin yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım'

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sincan Müftülüğünce düzenlenen "Türkiye Diyanet Vakfı Tanıtım Toplantısı"nda sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. 

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) birlikte yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı açıklamada Hazreti Peygamberin, "Kazancın onda dokuzu ticarette ve cesarettedir" hadisini hatırlatarak, İslam'da helalinden rızık elde etmek için çalışmanın teşvik edildiğini belirtti.

Başkan Erbaş, geçen ağustos ayında yerli ürünlerin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek için bütün il ve ilçe müftülüklerine bir genelge gönderdiklerini hatırlatarak, "Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım. Bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ticaretin ve helal kazancın önemine değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Nasılki işçinin hakkını alnının teri kurumadan vermenin önemini anlatıyorsak sizlerin de onlara emanet ettiğiniz işe sahip çıkmasını da anlatıyoruz. İşçi ve işveren münasebetleri çok önemli, herkes görevini yerine getirecek."

Programa, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Osman Tıraşçı, Burhan İşliyen ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de değişim mümkün mü?
Çatışan ve çelişen ilgiler kesişiminde Kafkasya
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan

Benzer haberler

Televizyonda ilk kez 'Ezanı güzel okuma yarışması'

Televizyonda ilk kez 'Ezanı güzel okuma yarışması'

'Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmaktır'

'Kur'an tedrisatının yapılacağı yerler daha da artacak'

'Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız'

'Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız'
Cuma hutbesinde 'yaşlılara hürmet' çağrısı

Cuma hutbesinde 'yaşlılara hürmet' çağrısı

'İslamofobi, anti-İslam noktasına gelmiştir'

'İslamofobi, anti-İslam noktasına gelmiştir'