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Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayşe Erkeç   | 29.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı dinledi

İstanbul

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.


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