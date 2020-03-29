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Meclis Hastanesinde görevli doktorun Kovid-19 testi negatif çıktı

Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda çeşitli belirtilerin görülmesi üzerine yapılan yeni tip koronavirüs test sonucu negatif çıktı. Doktorun son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak tedbir amaçlı kendilerini izole etmeleri istendi.

Ertuğrul Subaşı   | 29.03.2020
Meclis Hastanesinde görevli doktorun Kovid-19 testi negatif çıktı

TBMM

KORONAVİRÜS HABERLERİ

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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