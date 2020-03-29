Meclis Hastanesinde görevli doktorun Kovid-19 testi negatif çıktı
Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda çeşitli belirtilerin görülmesi üzerine yapılan yeni tip koronavirüs test sonucu negatif çıktı. Doktorun son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak tedbir amaçlı kendilerini izole etmeleri istendi.
TBMM
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TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.