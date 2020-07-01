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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

Ferdi Türkten   | 01.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da hazır bulundu.

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