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Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Serrac ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Zeynep Rakipoğlu   | 05.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Serrac ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

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