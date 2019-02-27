Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhubaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/ckOZOlYoXz— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Şubat 2019