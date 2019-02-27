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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Aynur Ekiz  | 27.02.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı

Ankara

Cumhubaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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