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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Efsane Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğanü Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Efsane Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm."

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant, dün California'nın Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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