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İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Katar, Özbekistan, Kuveyt ile Kazakistan'ın liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Kaan Bozdoğan   | 04.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerinin liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ile liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulunduğu bildirildi.

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