Euro
6.38
Dolar
5.75
BIST 100
101,350.70
Altın
1,483.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuşuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıkladı.

06.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Peki onlar üzerimize saldırıyor diye biz geçmişte olduğu gibi sünepe durumuna geçip, yanaklarımızı çevirip 'tokatlayın' diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz."

"Bağdadi'nin eşi yakalandı"

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır. FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu