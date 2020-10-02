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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı.

Zafer Fatih Beyaz,Abdullah Doğan   | 02.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı

Ankara

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Sultan Selim Camisi'ne geçti.

Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. 

Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen Erdoğan, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

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