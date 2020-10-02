Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı.
Ankara
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Sultan Selim Camisi'ne geçti.
Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.
Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen Erdoğan, müzedeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.