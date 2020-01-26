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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Havaalanından şehitler abidesine geçen Erdoğan, Cezayir'in Fransızlara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi anısına dikilen anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Şehitler Abidesi'ne geçti.

Abideye çelenk bırakan Erdoğan, Cezayir Milli Marşı'nın dinlenmesinin ardından şehitler için dua etti.

Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.


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