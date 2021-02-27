Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ediyor KIZILAY Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Merkezefendi'deki kabri başında anılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne geçerken, Çengelköy'de aracını durdurarak bir balıkçıdan balık aldı.

Berk Özkan   | 27.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Çengelköy'de aracını durdurarak bir balıkçıdan balık aldı.

Balıkçı İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Sağlık Bakanı Nemeki'den halka Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın
Doğu Karadeniz'deki Kovid-19 vaka artışlarının nedenini bulmak için bilimsel çalışma yapılacak
'Karantinada geçirdiğim 14 gün bana 14 yıl gibi geldi'
'Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim'
İspanya'da acı, kaos ve endişeye neden olan Kovid-19 salgını bir yılı geride bıraktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum başbakanlardan Erbakan'ı andı

Hollywood yıldızları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Erdoğan’a doğum günü mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Erdoğan’a doğum günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ermenistan) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ermenistan) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız