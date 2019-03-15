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İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin ailesiyle görüntülü görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin ailesiyle görüntülü görüşme ricasını kırmayarak, bir süre sohbet etti.

Zafer Fatih Beyaz, Adsız Günebakan   | 15.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin ailesiyle görüntülü görüştü

Gaziantep

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin ricası üzerine ailesiyle görüntülü görüşerek, bir süre sohbet etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Havalimanı çıkışında konvoyu sık sık durdurulan Erdoğan, bir gencin ailesiyle görüntülü görüşme isteğini geri çevirmeyerek, aileyle bir süre sohbet etti.

Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen bazı vatandaşlarla da otobüste görüştü.

Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti 

Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Davut Gül tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Gül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de kabul etti.

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