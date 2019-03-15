Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin ailesiyle görüntülü görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin ailesiyle görüntülü görüşme ricasını kırmayarak, bir süre sohbet etti.
Gaziantep
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin ricası üzerine ailesiyle görüntülü görüşerek, bir süre sohbet etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Havalimanı çıkışında konvoyu sık sık durdurulan Erdoğan, bir gencin ailesiyle görüntülü görüşme isteğini geri çevirmeyerek, aileyle bir süre sohbet etti.
Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen bazı vatandaşlarla da otobüste görüştü.
Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Davut Gül tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Gül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de kabul etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.