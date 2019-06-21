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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ettiği IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 21.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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