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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek Millet, İki Devlet anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aylin Dal   | 18.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile fotoğrafına da yer verdi.

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