Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek Millet, İki Devlet anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.