Euro
6.61
Dolar
6.09
BIST 100
116,829.40
Altın
1,643.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti.

Sefa Mutlu   | 23.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın İstanbul'daki cenaze törenine katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yeni bin yılın vizyonu aşırı sağ ve İslam karşıtlığı ile şekilleniyor
AB'nin asıl hedefi Libya'da çözüm değil Akdeniz'de Türkiye’yi sınırlandırmak
Mirziyoyev’in ziyareti çerçevesinde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
Avrupa'da yükselen ırkçılık futbolu da zehirliyor
Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliği

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

'PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur ve barış var'

Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkiye ve Özbekistan'ın çalışmaları tarihe yepyeni sayfalar olarak yazılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkiye ve Özbekistan'ın çalışmaları tarihe yepyeni sayfalar olarak yazılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz