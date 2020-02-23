Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın İstanbul'daki cenaze törenine katılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.