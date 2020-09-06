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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 06.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. 

Michel ile görüşmesinde, Avrupalı siyasetçilerin bölgesel meselelerde tahrik edici söz ve adımlarının çözüme hizmet etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, AB'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından samimiyet testi olacağını belirtti.

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