Euro
8.99
Dolar
7.70
BIST 100
1,102.65
Altın
1,859.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Orhan Onur Gemici   | 24.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 13 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 32 milyonu aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Diyarbakır'da 106 kişi karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle yurda yerleştirildi
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin denetimine düzenleme

İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin denetimine düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla birlikte 'Dünya Beşten Büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla birlikte 'Dünya Beşten Büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk