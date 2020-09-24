Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.01'de merkez üssü Aksaray olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 2,67 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.