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Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 24.09.2020
Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Aksaray'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.01'de merkez üssü Aksaray olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 2,67 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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