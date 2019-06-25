Cumhurbaşkanı Askerlik Kanunu’nu imzaladı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu onayladığını bildirdi.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.