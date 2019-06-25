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Cumhurbaşkanı Askerlik Kanunu’nu imzaladı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır." dedi.

Aynur Ekiz   | 25.06.2019
Cumhurbaşkanı Askerlik Kanunu’nu imzaladı

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu onayladığını bildirdi.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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