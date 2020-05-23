Cumhurbaşkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah yaptığı telefon görüşmesinde Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.