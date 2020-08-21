Euro
8.59
Dolar
7.30
BIST 100
1,133.48
Altın
1,917.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklıyor
logo
Türkiye

Cuma hutbesinde 'Kovid-19'la mücadele' vurgusu

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Mümin: Hakkın Temsilcisi, Hakikatin Davetçisi" konulu cuma hutbesi okundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.08.2020
Cuma hutbesinde 'Kovid-19'la mücadele' vurgusu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, vatandaşlara, "Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir duruş sergileyelim. Tedbirlere uyma konusunda özen ve ciddiyetimizle örnek olalım. İhmalkarlığa şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım." çağrısında bulunuldu.

"Mümin: Hakkın Temsilcisi, Hakikatin Davetçisi" konulu cuma hutbesi Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Tebliğ görevininin Peygamberin şerefle taşıdığı ve ümmetine miras bıraktığı mukaddes bir görev olduğu, bu sebeple yılmadan, yorulmadan insanların doğruya ve doğruluğa davet edilmesi gerektiği vurgulanan hutbede, insanları hakikate çağırırken güzel bir üslup, sabırlı ve nezaketli bir tutumda kararlı olunmasının önemine dikkat çekildi.

İslam'ın sınırlarına önce kendi hayatında riayet etmenin, sözü ile özü bir olmanın her müminin sorumluluğu olduğu aktarılan hutbede, "Bu konuda Rabbimizin ikazı gayet açıktır: 'Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır." ifadelerine yer verildi.

Hutbede, vatandaşlara İslam dininin sarsılmaz hakikatlerini anlatma ve hakkıyla yaşamaya gayret etme, iyi niyetle iyiliği inşa etmeye çalışırken farkında olmadan yıkıp dökmemek için davet ve irşatta bilinçli davranılma çağrısı yapıldı.

Dün itibarıyla girilen hicri 1442. yılın millete ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunulan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bilinçli olmamızı gerektiren önemli bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Yaşadığımız salgın hastalıktan hem kendimizi hem de çevremizi korumak için mümine yaraşır bir duruş sergileyelim. Tedbirlere uyma konusunda özen ve ciddiyetimizle örnek olalım. İhmalkarlığa şahit olduğumuzda güzellikle uyaralım. Hep birlikte yenebileceğimiz bu hastalık aramızda kol gezerken umursamaz davranmanın, Allah katında vebal, toplum içinde de kul hakkı olduğunu unutmayalım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Dumlupınar antrenmanlarda temkinli
Singapurlu uzmanlar hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan Kovid-19'un varyasyonunu keşfetti

Benzer haberler

Cuma hutbesinde 'Kovid-19'la mücadele' vurgusu

Cuma hutbesinde 'Kovid-19'la mücadele' vurgusu