Yürütülecek proje kapsamında anne ve anne adayı 60 kadın, üniversite hayatı ile tanışarak sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi çeşitli konularda akademisyenlerden eğitim alacak.

Fotoğraf: AA/Gazi Nogay

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Çorum'da hayata geçirilecek "Anne Üniversitesi" projesiyle anne ve anne adaylarına, sağlık, finans, kültür, psikoloji, sanat, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi konularda eğitim verilecek.

Hitit Üniversitesi ile Çorum Belediyesi arasında "Anne Üniversitesi" projesinin işbirliği protokolü imzalandı. Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) ve Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (KKSM) işbirliğinde yürütülecek proje kapsamında, anne ve anne adayı 60 kadın, üniversite hayatı ile tanışarak, sağlıktan, finansa, kültür, psikoloji ve sanattan çocuk gelişimi ve aile içi iletişime kadar çeşitli konularda akademisyenlerden eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, toplumun yapı taşı olan ailede anne unsurunun önemli olduğunu, bu gerçeklikten yola çıkarak "Anne Üniversitesi" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Üniversitelerin sadece yüksek öğretimden sorumlu olmadığını, ilgi alanınlarıyla alakalı her konuda çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Alkan, "Bu kapsamda Çorum Belediyesi ile 'Anne Üniversitesi' adı altında yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlar aslında sembolik isimler. Asıl amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Onlar, gelecekte öğrencimiz olacaklar. Anneler de onları yetiştiren en önemli ve değerli varlıklarımız. Bu anlamda üniversitemizin artık yetkin merkezleri var. Bu merkezler aracılığıyla yapacağımız çalışmaları profesyonel hale getirelim istedik." diye konuştu.

Alkan, projeye katılan anne ve anne adaylarının belli bir vakitlerini üniversitede geçireceğini ve hayatta lazım olan birçok konuda onlara bilgi vereceklerini kaydetti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da belediye olarak öğrenci ve eğitim dostu bir kurum olduklarını ve şehirdeki bütün eğitim kurumlarıyla ortak projelere imza attıklarını söyledi.

Anne Üniversitesi projesini de önemsedikleri için destek verdiklerini vurgulayan Candan, "Bunun düşünülmesi de çok güzel. Paydaş olmak bize değer katıyor. Bu şehirde yaşamı güzelleştirmenin daha rahat nefes almanın yollarından birisi de dokunulmamış alanlara dokunuşlar yapmaktır. Bunlar da annelerdir. Onlara sunulacak katkı şehrimizde güzel şeyleri ortaya çıkacaktır. Bu projenin yanında olacağız." dedi.

Projeyle ilgili bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise "Anne Üniversitesi"nin temel amacının, kişisel gelişime katkı sağlamak ve aile içi iletişim, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularında anne ve anne adaylarını desteklemek olduğunu aktardı.

Koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi, bilinçli medya ve teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı gibi konularda farkındalık geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Baykam, üniversite ortamında, konusunda yetkin 35 akademisyen eşliğinde gerçekleştirilecek bu etkinliğin aynı zamanda üniversitede düzenlenen bilimsel aktivitelerin tanıtımının da yapılabileceği, üniversiteyi toplumla daha yakın hale getiren bir program olduğunun altını çizdi.

Ön kayıtların 3-8 Ekim tarihleri arasında yapılacağı projenin 60 kişilik kontenjanı bulunduğunu aktaran Baykam, eğitimlerin 22 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Gazi Nogay