Pirinç çuvalındaki uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

VAN



Van'da bir kişi uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen B.O'yu, x-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.

Zanlının x-ray cihazına bıraktığı çuvalda pirinçlerin arasına gizlenmiş 12 paket halinde 6 kilo 100 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan B.O, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından tutuklandı.



Muhabir: Necat Hazar