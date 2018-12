Çocuklar için 81 ilde uzman müdahale ekipleri göreve başladı

İSTANBUL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, yaptığımız hane ziyaretleriyle özellikle çocuk istismarına yönelik mücadelenin koruyucu ve önleyici boyutunu güçlendiriyoruz. Ayrıca çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal gibi vakalara ilişkin, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması, için 81 ilimizde Uzman Müdahale Ekipleri başlattık." dedi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen "Çocuk İzlem Merkezi"nin açılış programında konuşan Selçuk, "Biz Geleceğiz Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Çocuk İzlem Merkezi'nin açılışı vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Selçuk, "Biliyoruz ki bu ülkenin geleceği her açıdan sağlıklı ve dengeli bireylerin yetiştirilmesine bağlı. Bu bağlamda, çocuklarımız için atılmış her adımı aslında ülkemizin bekası için atılmış bir adım olarak görüyoruz. Çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmelerinin, eğitimlerinin sağlanmasının ve korunmalarının hem bu sorumluluğun bir gereği hem de aslında her çocuğun hakkı olarak görüyoruz. Çocuğa zarar verici, onu tehlikeye sokucu her türlü riskten uzak tutmak biz yöneticilerin ve tüm yetişkin bireylerin asli önceliği olmalı." diye konuştu.

Selçuk, yapılan tüm çalışmalarla, çocukların geleceğe yönelik hayat kaygısı duymadan kendilerinden emin ve güven dolu bir hayat kurabilmelerini amaçladığını vurguladı.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak ülkemizde son 16 yılda geliştirdiğimiz sosyal politika uygulamalarıyla çocuk haklarında, sosyal yardım ve hizmetlerde örnek bir konuma yükseldik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması, sağlıklı gelişimlerini tamamlamaları en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın her türlü istismardan, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan korunmaları için çaba sarf ediyoruz. Gerek korumamız altında olan çocuklar ve gerekse tüm çocukların sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için en iyi şartların temin etmek için uğraşıyoruz. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, yaptığımız hane ziyaretleriyle özellikle çocuk istismarına yönelik mücadelenin koruyucu ve önleyici boyutunu güçlendiriyoruz. Ayrıca çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal vb. vakalara ilişkin, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması, için 81 ilimizde Uzman Müdahale Ekipleri başlattık."

"Çocukları madde bağımlılığı, alkol ve benzeri risklerden ve tehlikelerden korumak"

Çocukları madde bağımlılığından korumak için yapılan hizmetlere değinen Zehra Zümrüt Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 günlük İcraat Planı kapsamında, çocukların madde bağımlılığı, alkol ve benzeri risklerden ve tehlikelerden korumak amacıyla Mobil Sosyal Hizmet Ekipleriyle okullarımızı, öğrencilerimizi ve ailelerimizi ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve risklerini önceden belirlemek onları korumak için en etkin yöntem. Sokakta çeşitli nedenlerle risk altında bulunan çocukların korunması ve topluma kazandırılması amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak aileye, çocuğa ve çocukla temas halinde olan personele yönelik de kapsamlı eğitim programları düzenliyoruz. Tüm kuruluşlarımızda çocuklarımıza yönelik Mahremiyet ve Değerler Eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Sadece kendi kuruluşlarımızda değil, MEB ve Diyanet İşler Başkanlığına bağlı yatılı kuruluşlarda görevli personele de eğitimler düzenliyoruz."

0-6 yaş aralığındaki Çocuklar İçin Uygun İçerikli Kitap Listelerinin Oluşturulması amacıyla bir proje başlattıklarına dikkati çeken Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında 650 kitap inceledik ve uygun bulduğumuz kitapları sitemizden kamuoyu ile paylaşıyoruz. Gerek çocuk koruma sistemi içinde gerekse çocuk adalet sistemi içinde çocuğun ikincil örselenmesinin engellenmesi ve disiplinler arası bir yaklaşımla çocuğun ihmal ve istismardan korunması öncelikli amacımız. Bu anlamda Çocuk İzlem Merkezlerimiz, çok önemli bir koordinasyon çalışması. Bakanlığımızca, suç mağduru çocuklara hizmet vermek üzere Çocuk Destek Merkezleri oluşturduk. Bakanlığımıza bağlı 63 Çocuk Destek Merkezinde de rehabilitasyona ihtiyaç duyan çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Çocuk İzlem Merkezlerinde (ÇİM), 7 gün 24 saat hizmet veren personelimiz bulunmaktadır. "

Geleceğe güçlü bir miras bırakmak için çocuk hakları konusunda da çalışmaları titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Selçuk, çocukların geleceğin bekası olduğunu söyledi. Medyanın burada önemli görev düştüğüne dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak, bu kapsamda, çocuklarımızın dijital ve sosyal medya ortamlarının olumsuz etkilerinden korunması amacıyla 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar' farkındalık kampanyasını başlatarak 94 bin çocuğumuza ve 13 bin ailemize ulaştık. Ayrıca Bakanlığımızın Sosyal Medya Çalışma Timi var. Sosyal medyayı tarıyoruz ve bulduğumuz zararlı içerikler karşısında kurum ve kuruluşlarımızla irtibata geçerek, bunun önlenmesi için uğraşıyoruz. Bu anlamda sizin de karşılaştığınız yanlış içerik olursa, özellikle çocuklar için oyunlar oluyor, bizlere haber vermenizi rica ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman vurguladığı, 'Çocuk, dünyanın her yerinde masumiyetin simgesidir." sözünü hatırlatan Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuk dünyaya tertemiz ve günahsız olarak geliyorlar. Peygamber Efendimiz 'hepiniz raiyyetinizden sorumlusunuz.' diyor. Bu aslında anne baba olmak değil. Ben de her zaman söylüyorum çocuğumun olmadığını. Aslında hepimiz ümmetin annesi ve babasıyız. Sahip olduğumuz ve etrafımızda olan her çocuktan sorumluyuz. Bu bilinçle insanlık için barış ve adaletin egemen olduğu huzurlu bir dünya, rol model olan bir dünya inşa etmek için, sağlıklı çocuklar yetiştirmeliyiz. Biz Geleceğiz projesinde emeği geçen TOGEMDER Başkanı ve herkesi kutluyor, açılacak olan Çocuk İzlem Merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."