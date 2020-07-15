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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı"na gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle TBMM'de düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
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Türkiye

'Çivisiz camiler' ziyaretçilerini bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çivi kullanılmadan, çandı yöntemiyle birbirine geçirilmiş ağaçlardan yapılan, mimari dokusuyla ziyaretçilerini büyüleyen tarihi Hemşin ve Orhangazi camileri, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Cem Ali Kuş   | 15.07.2020
'Çivisiz camiler' ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş / AA

Düzce

Akçakoca'nın Çayağzı köyüne sefer için gelen Orhan Gazi'nin 1323 yılında çandı yöntemiyle yaptırdığı Orhan Gazi Camisi, mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor. 

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğe sahip olan cami, bahçesindeki güllerin kokusu eşliğinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Caminin avlusunda, Osmanlı dönemine ait mezar taşları bulunuyor.

Akçakoca'nın Hemşin köyünde padişah 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Cuma Camisi de çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla görenleri büyülüyor.

Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çandı tekniği kullanılarak inşa edilen cami, aynı zamanda ibadet turizmi açısından normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı bekliyor.

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