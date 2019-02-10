Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

Fotoğraf: AA/ Sergen Sezgin

ANKARA

Çin yönetimince Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri, yurt genelinde protesto edildi.

İstanbul

İstanbul'da Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

Sabah namazının ardından caminin avlusunda toplanan gruptakiler, "Zulme Karşı Duaya Kalk" pankartı açarak bir süre, "Türkistan halkı yalnız değildir", "İslam ümmeti kabul etme zilleti" şeklinde sloganları attı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Demirel, daha sonra gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Çin'in, Doğu Türkistan'ı işgalinden bu yana Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını söyledi.

İslam'ın asil mensupları olan Uygur Türklerinin inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kaldığını aktaran Demirel, şöyle konuştu:

"Çin, Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki seçenek sunmaktadır. Ya asimile olun bir Çinli gibi yaşarsınız ya da ölürsünüz. Daha önce kültür devrimi adı altında yaptığı zulümleri yeniden hortlatan komünist dikta yönetimi bölgeye getirdiği Çinlileri, Uygurlularla kardeş ilan ettiğini söyleyerek her eve bir Çinli yerleştirme kararı aldı. 70 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerim, soykırım tehlikesi yaşamaktadır."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Cami avlusunda sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Başkanı Kemal Kavak, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında bulunan bir İslam yurdu olduğunu söyledi.

Doğu Türkistan'ın Filistin, Arakan ve Keşmir gibi zulmün hiçbir zaman eksik olmadığı bir coğrafya olduğunu ifade eden Kavak, şunları kaydetti:

"Daha önceden kültür devrimi altında yaptığı zulümleri yeniden hortlatan komünist dikta yönetimi bölgeye getirdiği Çinlileri Uygurlularla kardeş ilan ettiğini söyleyerek her eve bir Çinli yerleştirme kararı aldı. 66 yıldır Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerimizi soykırım tehlikesi yaşamaktadır. Çin’in Doğu Türkistan’da getirdiği yasaklar ve uyguladığı ağır cezalar sonucu Doğu Türkistan dünyanın en büyük açık hava ceza evine dönüşmüştür. "

Bursa

Bursa'da Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından "Zulme Karşı Duaya Kalk" sloganıyla bir araya gelen ve ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan yaklaşık 100 kişilik grup, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistanlı Abdulhamit Emin, Doğu Türkistan'daki kamplarda 5 milyon kişinin tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Oradaki insanların dinlerini hiçbir şekilde yaşamadığını belirten Emin, şunları söyledi:

"Oradaki kardeşlerimiz ne cuma namazı kılabiliyorlar, ne ramazan ayında oruç tutabiliyorlar. İslam dünyasının bir parçası olan o topraklar, Çin tarafından yutulmaya çalışılıyor. Biz, İslam dünyasından bir ses bekliyoruz. Hazreti Ali, 'Bir zulmü engelleyemiyorsanız, onu duyurun.' diyor. Biz de buna uyarak o zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizin çıktığı kadar duyurmaya çalışıyoruz. Biz herkesten ses, dua bekliyoruz."

Adana

Adana'da da Ulu Cami'de sabah namazının ardından İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri ile bazı vatandaşlar, Doğu Türkistan'da ve diğer coğrafyalarda zulüm gören Müslümanların kurtulması için dua etti.

Çorba ikram edilmesinin ardından katılımcılar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına açıklama yapan Ali Şimşek, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin sistematik olarak işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Uygur Türklerinin soykırım tehlikesi yaşadığının altını çizen Şimşek, "Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan kapalı bir yönetim sistemi altında olduğu için yaşadığı zulümleri dünyaya yeterince duyuramıyor." dedi.

Dünya Uygur Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abudulwaili Buğrahan da Dışişleri Bakanlığının Uygur Türklerine karşı yapılan insan hakları ihlalleriyle ilgili yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

Osmaniye

"Zulme Karşı Duaya Kalk" programı kapsamında Osmaniye'de, Envarü-l Hamit Camisi'nde bir araya gelen İnsan ve Medeniyet Hareketi üyeleri, sabah namazının ardından Uygur Türkleri için dua etti.

Grup sözcüsü Ahmet Caner, yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Müslümanların bir soykırım tehlikesi içinde yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kuran okumak yasak, Müslümanların birbirine selam vermesi yasak, dua kitabı ve bayrak bulundurmak yasak, kadınların başörtüsü takması yasak. Bu yasaklara uymayanlar ise en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu da Doğu Türkistan'ı dünyanın en büyük açık hava cezaevine dönüştürüyor."

Kocaeli

Kocaeli'de, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" programı düzenlendi.

Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Edirne

Edirne'de İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin çağrısıyla Üç Şerefeli Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, burada sabah namazını kıldı.

Namazın ardından cami avlusunda toplanan gruptakiler adına konuşan Ahmet Anık, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında yaşayan İslam yurdu olduğunu belirtti.

Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik yapılan işgal ve işkencelerin sürekli yeni bir boyut kazanarak devam ettiğini ifade eden Anık, bu bölgede de Filistin, Arakan ve Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığını vurguladı.

Çin'in işkenceler yaparak Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını anlatan Anık, "İslamın asil mensupları olan Uygur Türkleri, inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kalmışlardır. 70 yıldır Çin işgali altında olan Doğu Türkistan, yaşadığı zulmü dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerimiz soykırım tehlikesi yaşamaktadır." dedi

İzmir

İzmir'de İnsan ve Medeniyet Hareketi, Genç Hareket ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinden oluşan bir grup, Hacı Fatma Tatari Camisi'nde sabah namazının ardından basın açıklaması yaparak, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikalarını kınadı.

Grup adına açıklamayı okuyan Genç Hareket İzmir Sorumlusu Raşit Ekici, Doğu Türkistan'da yaşananların insanlık suçu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin yönetimini uyguladığı asimilasyon politikalarından vazgeçirmek için gerekli diplomatik adımları attığını ve bu baskının sürmesi gerektiğini belirten Ekici, şöyle konuştu:

"Doğu Türkistan meselesi bizim meselemizdir. Bunu böyle kabul etmek zorundayız. Herhangi bir devletin iç sorunu olarak görüp uzaktan seyredeceğimiz, sesimizi çıkarmadan olup biteni sineye çekeceğimiz bir durum söz konusu değildir. Ortada büyük bir zulüm, soykırım ve insanlık suçu vardır. Bu zulme ve soykırıma maruz kalanlar da bizim kardeşlerimizdir, Bu zulüm bizlere bizim kimliğimize yapılmaktadır. Unutmayalım ki hepimiz gücümüzün yettiğini yapmakla sorumluyuz."

Van

Van'da İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) üyeleri ile vatandaşlar İpekyolu ilçesindeki tarihi Hüsrevpaşa Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" sloganıyla sabah namazında bir araya geldi.

Programa katılan Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdulahat Abdurrahman, namazın ardından Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yaptığı zulmü anlattı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Başkanı Mehmet Emin Akan'ın da katıldığı programda vatandaşlar, Çin yönetimine tepki gösterdi.

Hakkari

Hakkari'de de vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıcı politikalar nedeniyle Çin'e tepki gösterdi.

İMH Hakkari Temsilciliğince düzenlenen program kapsamında Haci Sait Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazının ardından Uygur Türkleri için dua etti.