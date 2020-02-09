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Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu fırsat bilen turistler, sıfırın altında 13 dereceye aldırmadan yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak ve ata binmenin keyfini yaşadı.

Günay Nuh   | 09.02.2020
Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Çıldır Gölü'nde hafta sonu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü ziyarete gelenler, sıfırın altında 13 dereceye rağmen göl üstünde atlı kızağa binerek keyifli anlar yaşadı. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )


Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nü ziyarete gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Ardahan-Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle göl yüzeyindeki buz tabakası kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Hafta sonunu fırsat bilen turistler, sıfırın altında 13 dereceye rağmen göl üstünde atlı kızak ve ata bindi, kar motoru ile gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Gölün Ardahan tarafında Atalayın Yeri mevkisine gelenler de buz üstünde müzik eşliğinde halay çekti, aracıyla drift yaptı.

Samsun'dan eşi ile Çıldır Gölü'ne gelen Fatih Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem atlı kızak, hem kar motoruna bindiklerini anlatarak, "Burası farklı bir yer. Yaşamak lazım. Sınırsız bir buz üstünde atlı kızak keyfi...Tarifi mümkün değil. Eşimle aynı zamanda kar motoruna bindik. Harika bir yer, burayı bizzat görmek gerek, anlatmakla olmaz." dedi.

Atlı kızak sahibi Tuncay Aydemir de özellikle bugün yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Gelenlere güzel ortam yaşatmak istiyoruz. Amacımız Ardahan'ı, Çıldır'ı ve özellikle de gölümüzü tanıtmaktır. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.  

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