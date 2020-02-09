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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan'ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.

Sefa Mutlu   | 09.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan'ı evinde ziyaret etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.

Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.


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