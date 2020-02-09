Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan'ı evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.
Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.
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