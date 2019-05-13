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'Çiftlik Bank' davasının 2. duruşmasında mağdurlar dinleniyor

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması mağdurların beyanlarının alanmasıyla başladı.

Filiz Kınık   | 13.05.2019
'Çiftlik Bank' davasının 2. duruşmasında mağdurlar dinleniyor

İstanbul

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda mağdur da hazır bulundu.

Duruşma, mağdurların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Sanıklara rekor hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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