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Cıbıltepe'de sıfırın altında 16 derecede kayak keyfi

Sarıçam ormanları ve uzun pistleriyle dünyanın en güvenli kayak merkezlerinden Cıbıltepe, dondurucu havaya rağmen kayakseverlerin akınına uğradı.

Hüseyin Demirci   | 09.02.2020
Cıbıltepe'de sıfırın altında 16 derecede kayak keyfi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, dondurucu havaya rağmen hafta sonu kayakseverlerle doldu.

Kar kalınlığının 115 santimetreye ulaştığı 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe, hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düşmesine rağmen kayak tutkunlarının akınına uğradı.

Kristal kar, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle dikkati çeken, dünyanın en güvenli kayak merkezleri arasında gösterilen Cıbıltepe, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Cıbıltepe'deki pistlere gelenler, beyaza bürünmüş sarıçam ormanları arasında kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Muhammet Yıldız, "Şu anda hava eksi 16 derece ama isterse 20 derece olsun. Ormanlar arasında, kristal kar üzerinde kayak yapmak çok keyifli. Herkesin bu keyfi yaşaması lazım." dedi.

Kayak merkezinde 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 33 kilometreyi bulan 9 pist hizmet veriyor.

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