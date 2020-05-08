Euro
7.71
Dolar
7.11
BIST 100
98,667.45
Altın
1,716.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşik Arap Emirlikleri’nden tahliye edilen Türk vatandaşları, Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi.
logo
Türkiye

CHP'li Özel ve Özkoç hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Barış Kılıç   | 08.05.2020
CHP'li Özel ve Özkoç hakkında soruşturma

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Altun'un avukatının 6 Mayıs 2020'de başsavcılığa Özel ve Özkoç hakkında şikayette bulunduğu bildirildi.

Şikayet dilekçesi kapsamında Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020'de yayımlanan "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberi müteakiben sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturmaya başlandığı belirtilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Altun'un şikayeti

Edinilen bilgiye göre Altun'un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla bulunduğu suç duyurusu dilekçesinde hukuka uygun gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özel ve Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu kaydedildi.

Aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilen dilekçede, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve re'sen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 77 bini geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü
Avrupa'da Kovid-19 tedbirleri kaldırılmaya devam ediyor
Bakan Varank: Kovid-19 aşısında 3 üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi

Benzer haberler

CHP'li Özel ve Özkoç hakkında soruşturma

CHP'li Özel ve Özkoç hakkında soruşturma

Altun'dan, İngiltere'ye gönderilen tıbbi malzemelerle ilgili asılsız haberlere yer verilmesine tepki

İletişim Başkanı Altun'dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' projesine destek

İletişim Başkanı Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına ilişkin suç duyurusu

İletişim Başkanı Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına ilişkin suç duyurusu
İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara yönelik soruşturma

İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara yönelik soruşturma
İletişim Başkanı Altun'dan AB Dış İlişkiler Servisinin Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan AB Dış İlişkiler Servisinin Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamasına tepki