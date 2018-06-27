CHP’nin verileri de AA verileri ile aynıymış

Her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de “şaibe” ve “hile” iddialarına sarılan ana muhalefet partisi, bu kez yenilgisinin üstünü Anadolu Ajansı’na yönelik suçlamalarla kapatmaya çalıştı.

ANKARA

Seçim akşamı CHP’den yapılan “AA’ya inanmayın” çağrılarının arkasından parti içinden o geceye dair yapılan açıklamalar, aslında CHP’nin de elde ettiği bütün verilerin, YSK ve Anadolu Ajansının verileri ile aynı olduğunu ortaya çıkardı.

Bu karışıklığa sebep olan, "Adil Seçim Platformu" da sistemlerinden kaynaklı bir sorun yaşandığını kabul etti ve seçmenlerinden özür diledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, "Bir baskıyla beraber gecenin galiba saat 02.00-02.30'u idi, Bülent Tezcan bir açıklama yaptı. 'Seçim ikinci tura kaldı.' dedi. Ben de orada değildim. Şöyle düşündüm, demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda böyle bir şeyin olmadığını, bütün verilerin, YSK ve Anadolu Ajansı verilerini verdiğini söylediler." dedi.

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise 24 Haziran akşamı partisinden yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamalarına ilişkin, “Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü." Diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, Deutsche Welle'de katıldığı programda seçim sonuçlarını değerlendirdi ve soruları cevapladı.​

Seçim takip sistemini nasıl kurduklarını ve bu sistemin nasıl işlediği anlatan Aksünger, "24 Haziran akşamında da Anadolu Ajansının (AA) seçim sonuçlarını aktarmaya başlamasının ardından partililerin 'Neden CHP verileri çek etmiyor, vermiyor?' tarzında sorular yöneltmeye başladığını" söyledi.

"Arkadaşların tecrübesizliğine veriyorum"

Aksünger, seçim sonuçlarının anlık paylaşılabilmesi için partinin oluşturduğu "adilsecim.net" isimli internet sitesinin o gece çalışmadığının, siteye erişilemediğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Ben arkadaşların tecrübesizliğine veriyorum bunu zaten. Sistemi dışarı çıkarıp, 'Adil Seçim Platformu' diye bir platform kurdular, devamlı da onu söylediler, buradan takip edin diye. CHP'nin genel merkezinde test edilmiş, başarılı olmuş bir sistemi kenara bırakıp, dışarıda başka bir platform üzerinden, diğer partilerden de veri gelecek denildi. Şöyle bir yanlış var, zaten biz hem 7 Haziran'da hem 1 Kasım'da diğer partilerle iş birliği yapmıştık ama kimseye duyurmamıştık. Yani yapmak zorundasınızdır da bağıra bağıra söylemezsiniz bunları zaten. Bunlar doğru şeyler de değildir zaten."

"Bütün veriler, Anadolu Ajansı verilerini verdi"

Aksünger, partililerin ve vatandaşların seçim sonuçlarını "adilsecim.net" adlı internet sitesi üzerinden takip edemediğini aktararak, "Bir baskıyla beraber gecenin galiba saat 02.00-02.30'u idi, Bülent Tezcan bir açıklama yaptı. 'Seçim ikinci tura kaldı.' dedi. Ben de orada değildim. Şöyle düşündüm, demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda böyle bir şeyin olmadığını, bütün verilerin, YSK ve Anadolu Ajansı verilerini verdiğini söylediler." dedi.

"Evinize gidin ne demek, dedim"

"CHP'nin elinde başka veri yok muymuş o akşam?" sorusu üzerine Aksünger, "Veriler geliyor ama onları tasnif etmek, karşılaştırmak diye bir şeyde ciddi zorluklar yaşandığı ve karşılaştırılamadığı söylendi." diye konuştu.

Aksünger, "O zaman Bülent Tezcan neye dayanarak bunu söyledi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İşte esas problem de burada başlıyordu zaten. Tamam, bunu dediği gibi kabul edersek, elinde karşılaştıracağı bir veri olması lazım. Tam bunun üzerine yoğunlaşmışken, bir açıklama daha geldi kendisinden, 'Herkes evine gitsin.' diye. İşte o anda, o dakikada, zaten gerginlik had safhaya çıkmış vaziyette, yağmur gibi telefonlar geliyor. Müthiş bir bağlantı kopukluğu, halkta bir güven problemi doğmaya başladı, sandıklardan ayrılmayan insanlar var. Evinize gidin ne demek dedim. 16 Nisan'da yaptığın gibi sen de evine gidip oturacak mısın? Genel Başkan nerede? Çıkın bir açıklama yapın. İnsanlar CHP'ye güvendiler. 'Bize güvenin' dedik. Böyle de olması gerekiyordu. Daha sonra iş koptu. Arkasından açıklamalar gelmedi, Muharrem Bey'den de bir açıklama gelmedi."

"Hata yaptığını da söylemek büyük erdemlik olacak"

O gece CHP yetkililerine ulaşamadıklarını ileri süren Aksünger, "Perde denildi, açıldı perde, perde denildi, kapandı perde. Ara çok uzun ve kimse çıkmıyor sahneye. İşte o zaman seyirci gibi kendinizi hissettiğiniz anda baskı kendi üzerinizde. Ertesi gün şunu yazdım, bence bahane uydurmaya gerek yok bununla ilgili olarak. Birilerinin bir şey anlatmasına lüzum yok. Birileri çıkıp gerçekten üsluplu bir şekilde bir şey anlatması gerekir. Hata yaptığını da söylemek büyük erdemlik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Zaman içinde farkın kapanmayacağı görüldü"

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise 24 Haziran akşamı partisinden yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamaları konusunda, "Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Adıgüzel, Adil Seçim Platformu'nun kaynaklarının CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve "Oy ve Ötesi" gibi yapıların bulunduğunu belirterek, seçim sonuçları belli olduktan sonra CHP'nin ve Adil Seçim Platformu'nun girdiği verilerin aynı olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Adil Seçim Platformu özür diledi

Millet İttifakı'na bağlı siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan "Adil Seçim Platformu", seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak, seçmenden özür diledi.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra, "Adil Seçim Uygulaması" alt yapısıyla ilgili entegrasyon problemleri sebebiyle, sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını yayınlayacakları sistemde sorun yaşandığı ve bu nedenle sonuçları paylaşamadıkları belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sandık başında tutanak göndermek üzere görüntü alan seçmenlerin zor durumda kalmalarına neden olduk. Bu kapsamda seçim öncesi ilan ettiğimiz seçim sonuçlarının gerçek zamanlı ilan etme taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz."

"Seçimde hile kuşkusunu canlı tutmak çok yanlış"

Elektronik Parti Genel Başkanı Emrehan Halıcı ise 24 Haziran seçimlerinde de her seçimde olduğu gibi "şaibe" ve "hile" iddialarının ortaya atıldığını belirterek yenilgi kabul edilmediği sürece, başarısızlık sebeplerinin üzerine gidilemeyeceğini söyledi. Kendisinin CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, 2011 ve 2014 seçimlerinde, yine seçim sonuçlarıyla ilgili merkez oluşturduklarını hatırlatan Halıcı, "2011 ve 2014 seçimlerinde hiçbir hile tespit etmedik" diye konuştu. Halıcı, o dönemlerde de sandık başlarından elde ettikleri ıslak imzalı tutanaklarla, YSK sonuçlarının örtüştüğünü anlattı.

Şaibe iddialarını "başarısızlığa mazeret" olarak değerlendiren Halıcı, "Futbolla siyaset birbirlerine çok benzer aslında. Futbolda yenilen takım en çok kime saldırır? Hakeme saldırır, seçimin de hakemi YSK. O yüzden kaybedenler hep YSK'ye veya başkasına saldırıyor." diye konuştu.

Emrehan Halıcı, önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Muhalefetin seçimlerde hile olabilir kuşkusunu canlı tutması çok yanlış. Yapılması gereken, tüm önlemleri almak, kuşku değil güven yaratmaktır. Bilişim konusunda YSK'yi eleştirmek yerine attığı olumlu adımlar desteklenmelidir. YSK'nin önerimizi uygun bularak sandık sonuçlarını partilerle paylaşması çok önemlidir."

"Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru içindeyiz"

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ise, "Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi başarıyla yerine getirdik. Türkiye'nin 24 Haziran günü yaşadığı demokrasi şölenini tüm yönleriyle ve tüm renkleriyle takip edip haberleştirdik. Daha seçim yayını başlamadan gelen siber saldırılara karşı sistemimizi başarıyla koruyup kamuoyunun bilgi alma hakkını koruduk." Ifadelerini kullandı.

Kazancı, "Sistemimizi siber saldırılara karşı koruyacağımızı, eleştirilere cevap vermek yerine işimize odaklanacağımızı ve ne olursa olsun verileri hiç bekletmeden anında aboneye ulaştırarak kesintisiz, hızlı ve doğru veri akışını gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Bugün çalışanlarımızla birlikte milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."değerlendirmesinde bulundu.

Tezcan’ın seçim akşamı açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan CHP Genel Merkezi'nde seçim akşamı yaptığı açıklamada AA'nın verilerine inanılmaması gerektiğini söylemişti. Tezcan, "Milletin algısıyla pazarlık yapıyorlar. Ama öyle yağma yok. Suç üstü yakalandılar. Sobelendiler. Onların nasıl sobeleneceğini hep beraber göreceğiz. Çok net söylüyorum buna fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Tezcan ayrıca, "Bu seçim, Türkiye'de bir büyük değişimi daha beraberinde getiriyor. AA'ya inanmayın. Gerçek sonuçlara göre seçim ikinci tura kalacak. Bizim planımız ilk turda Sayın İnce'nin kazanacağıydı. Ama şu anki sonuç ikinci tura kalacağını biliyoruz. Biz düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendireceğiz. AA'nın bilgileriyle kimse gönlünü ve kafasını kirletmesin." değerlendirmesinde bulunmuştu.