CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun babaevi yandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan yangında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun babaevi ve 2 yakınına ait 2 ev ile eklentilerinde büyük çapta hasar oluştu.

TUNCELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki babaevinin de aralarında bulunduğu 3 ev ve eklentileri çıkan yangında büyük hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ballıca köyünde yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba ocağı olan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayan alevler, bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait 2 ayrı ev ve eklentilerine de sıçradı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine önce Nazımiye Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınamaması üzerine Tunceli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek istendi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Köyde söndürme çalışmalarına katılan Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ballıca köyünde dünyaya geldiği evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirtti.

Kırmızıçiçek, ekiplerle hızlı şekilde olaya müdahale ettiklerini aktararak, "Tüm çabalarımıza rağmen yangın 3 evi sarmıştı. Talebimiz üzerine merkez belediyemiz ile Orman İşletme Müdürlüğünden ekip istedik. Yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Evler kullanılamaz durumda. Yangının çevredeki ormanlık alan ve evlere sıçramaması için önlem aldık." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haydar Toprakçı