Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla mücadelemiz artarak devam edecek." dedi.

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen "dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele" konulu panelin açılışına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Dini istismar eden şahıs, grup ve yapılarla mücadelemiz artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarihi açısından dini istismar eden yapılarla mücadelenin ciddi önem taşıdığını belirten Erbaş, bu çalışmaların 81 ilde tamamlandığını bildirdi.

Erbaş, FETÖ'nün din istismarı nedeniyle ülkeye verdiği zarara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz işgal girişimi bizim daha uyanık, daha dikkatli olmamız gerektiğini, boşa geçirecek zamanımızın olmaması gerçeğini bize yeniden hatırlattı. O açıdan hiçbir köy, mezra bırakmadan ülkemizi karış karış dolaşmaya, ulaşamadığımız hiçbir kesim bırakmadan insanımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

"500 bin kitapçık dağıtıldı"

Diyanet İşleri Başkanlığınca FETÖ ve DEAŞ'ın dini istismar ettiklerine ilişkin tespitlerin yer aldığı kitapçıktan 500 bin basılarak vatandaşlara ulaştırıldığını anlatan Erbaş, "Sadece FETÖ ve DEAŞ değil bizim problemimiz. Belki o yolda olan, belki en az bunlar kadar zararlı olan hurafelerle, hikayelerle, rüyalarla menfaat temin edip, adeta bunu geçim haline getiren yapılarla, şahıslarla büyük bir mücadelemiz var ve devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Erbaş'ın konuşmasının ardından panele geçildi.

Moderatörlüğünü Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın yaptığı panelde, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, "FETÖ din istismarının arkasına gizlenen terör örgütü", Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı da "DEAŞ dehşete dayalı bir din istismarı" başlıklı sunum yaptı.

Erbaş, Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Yusuf ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Abdulhay Yusuf'u ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Erbaş, kabulde yaptığı konuşmada, sömürgeci ülkeler tarafından desteklenen ve yanlış din algısıyla beslenen yapıların zamanla bir terör örgütüne dönüştürüldüğünü belirtti.

İki ülke arasında eğitim, dini, kültürel ve diğer birçok alanda iş birliği yapılmasının önemine değinen Erbaş, "Kuran ve sünnete dayalı bilginin daha çok insana ulaştırılması önemli. Dünyada yayılan yanlış din algısı, İslam'ın kabul etmediği birtakım yapılar oluşturuyor. Bu yapılar zamanla bir terör örgütüne dönüşerek İslamofobiyi besliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan, İslam aleminin umudu"

Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Yusuf ise Erbaş'a, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının din eğitimi alanındaki tecrübesinden ve birikiminden faydalanmak istediklerini ifade eden Yusuf, "Türkiye, İslam alemini kucaklamış durumdadır. Biz de bu vesileyle burada bulunuyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hep dua ederiz. Çünkü onu İslam alemine umut olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Yusuf, Sudan'daki din eğitimi ve dini televizyon yayınları hakkında Erbaş'a bilgi verdi.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu da yer aldı.

Muhabir: Sefa Şahin