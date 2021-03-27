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Türkiye

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Kandili'ni kutladı.

Barış Gündoğan   | 27.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden kandil mesajı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Adaleti, merhameti ve daima barışı esas almayı bize öğütleyen güzel dinimizin mübarek gecelerinden biri olan Berat Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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