CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Berat Kandili mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berat Kandili'ni kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden kandil mesajı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Adaleti, merhameti ve daima barışı esas almayı bize öğütleyen güzel dinimizin mübarek gecelerinden biri olan Berat Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.