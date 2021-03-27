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İçişleri Bakanı Soylu, Alman mevkidaşı ile terörle mücadeleyi görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Fırat Taşdemir   | 27.03.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Alman mevkidaşı ile terörle mücadeleyi görüştü

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, terörle mücadele, göç ve güvenlik konularının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele süreci de ele alındı.

Bakan Soylu ve Seehofer, görüşmede, iki ülkenin bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri ilerletmek ve ileriki süreçte görüşmelere devam etmek konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

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